Большое наступление: в Киеве оценили шансы россии на победу в войне

В пятницу, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалось в том числе возможное новое масштабное наступление рф*.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
На вопрос, изменилось ли что-то в планах россиян совершить «большое наступление», чиновник ответил, что это словосочетание уже не актуально.
«Большое наступление» по их замыслу продолжается уже 8-10 дней. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть пять направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы мужественно обороняют страну», – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Ставки проговаривался этот вопрос.
«Понимаем, что происходит. Отпор обязательно будет дан агрессору, шансов победить у них ноль», – заявил секретарь СНБО Украины.
Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.
Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!