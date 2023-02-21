Большое наступление: в Киеве оценили шансы россии на победу в войне

У Зеленского рассказали, что сегодня есть пять направлений, на которых рф пытается атаковать, «но наши бойцы мужественно обороняют страну».

В пятницу, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалось в том числе возможное новое масштабное наступление рф*.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На вопрос, изменилось ли что-то в планах россиян совершить «большое наступление», чиновник ответил, что это словосочетание уже не актуально.

«Большое наступление» по их замыслу продолжается уже 8-10 дней. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть пять направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы мужественно обороняют страну», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Ставки проговаривался этот вопрос.

«Понимаем, что происходит. Отпор обязательно будет дан агрессору, шансов победить у них ноль», – заявил секретарь СНБО Украины.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.