Новая волна мобилизации в рф коснется жителей москвы и санкт-петербурга

Уже известно, что путинский режим мобилизует до 500 тысяч россиян.

Граждан рф* ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию «t-online«.

По его словам, проектом указа предусмотрено, что на этот раз также будет проходить мобилизация и в москве, и санкт-петербурге. В вооруженные силы россии попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих прибыль для российской экономики.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам рф с предупреждением, что их власть готовится в январе закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.