Борис Джонсон проведёт телефонный разговор с Владимиром Путиным по поводу ситуации с Украиной

Борис Джонсон должен предупредить Владимира Путина , чтобы он отвел войска от границ с Украиной в телефонном разговоре сегодня днем, прежде чем отправиться во вторник в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании сказал, что Путин столкнется с «жестоким и кровавым» сопротивлением народа Украины , если Россия начнет вторжение.

Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет «абсолютной катастрофой для всего мира».

К премьер-министру присоединится министр иностранных дел Лиз Трасс во время завтрашнего однодневного визита в Украину, который проходит на фоне напряженности из-за наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

Выступая перед журналистами во время визита в Тилбери в Эссексе, Джонсон сказал: «Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил ранее, так это то, что я считаю, что нам действительно нужно отступить от этой пропасти».

«Я думаю, что любое вторжение в Украину за пределы территории, которую Россия уже захватила в 2014 году, — было бы абсолютной катастрофой для всего мира, и прежде всего для России».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что украинские евреи заявили, что будут сопротивляться российской агрессии. Глава Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер сказал, что местные евреи будут защищать страну от российской агрессии вместе со своими согражданами.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.