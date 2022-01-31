Украинские евреи заявили, что будут сопротивляться российской агрессии

Лидер Федерации еврейских общин Украины призвал мир заступиться за Украину перед лицом угрозы. Вспоминая российскую агрессию 2014 года раввин напомнил, что война, начатая Путиным, идет уже восемь лет.

Глава Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер сказал, что местные евреи будут защищать страну от российской агрессии вместе со своими согражданами.

Об этом пишет Jewish Chronicle.

Сообщается, что Стамблер вырос в Соединенных Штатах Америки, однако уже несколько десятков лет живет в Украине. По его словам, евреи очень хорошо интегрированы в этой стране – в правительстве, в бизнесе, в вооруженных силах.

Он уверен, что война с Россией угрожает демократии в Украине и в мире. Поэтому в стороне никто не должен остаться.

Меир Стамблер , что «долгие отношения» евреев с Украиной были трудными, но в последние годы они улучшились.

Ранее Курсор сообщал, что Украина призывает Россию отвести свои войска от границы.

Кроме того, мы писали, что Киев призывает Запад быть «бдительным и твердым» в переговорах с Россией.

Еще напомним, что глава МИД России заявил, что войны с Украиной не будет.

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