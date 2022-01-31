Сенаторы США заявили, что работают над санкциями против России в случае вторжения в Украину

Боб Менендес и Джим Риш, главные сенаторы в Комитете по международным отношениям, заявили, что они уверены в том, что смогут ввести «масштабные» санкции против России, если она вторгнется в Украину.
Об этом сообщает Israel National News.
Менендес заявил, что пакеты санкций против России уже на стадии разработки.
Он сказал, что санкции будут направлены против наиболее значительных российских банков, что нанесет большой удар по экономик естраны. Также он отметил, что это самые сильные санкцие, которые применялись когда-либо.
Ранее было известно, что президент США Джо Байден предупредил президента Украины, о существующей вероятности военного вторжения Россией в Украину в начале февраля.
Однако официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн отрицала, что Байден делал такие комментарии, пояснив, что президент США лишь усилил опасения, которые чиновники администрации высказывали в течение некоторого времени.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что глава российского минобороны Шойгу добивается снижение влияния Путина — аналитики
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