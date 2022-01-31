Сенаторы США заявили, что работают над санкциями против России в случае вторжения в Украину

Сенаторы Боб Менендес и Джим Риш уверены, что смогут ввести «масштабные» санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Боб Менендес и Джим Риш, главные сенаторы в Комитете по международным отношениям, заявили, что они уверены в том, что смогут ввести «масштабные» санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Israel National News.

Менендес заявил, что пакеты санкций против России уже на стадии разработки.

Он сказал, что санкции будут направлены против наиболее значительных российских банков, что нанесет большой удар по экономик естраны. Также он отметил, что это самые сильные санкцие, которые применялись когда-либо.

Информация появилось из-за угрозы, что Россия может напасть на Украину.

Ранее было известно, что президент США Джо Байден предупредил президента Украины, о существующей вероятности военного вторжения Россией в Украину в начале февраля.

Однако официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн отрицала, что Байден делал такие комментарии, пояснив, что президент США лишь усилил опасения, которые чиновники администрации высказывали в течение некоторого времени.

«Президент Байден сказал, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале», — сказала она. «Он сказал об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что глава российского минобороны Шойгу добивается снижение влияния Путина — аналитики

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