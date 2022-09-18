Боррель назвал условия, при которых Украина может заключить мир с рф

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что окончательные условия будет определять именно украинская сторона.

Война, которую развязала российская федерация* на территории Украины закончится, и тогда сторонам нужно будет заключить мирное соглашение. Но его условия будет диктовать Киев.

Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Journal du dimanche.

По его словам, речь идет не только об условии выведения российских войск из всей территории Украины. Стране-агрессору нужно еще будет выплатить финансовый вклад на восстановление объектов и зданий в Украине, которые были уничтожены и повреждены в результате обстрелов.

Более того, как отмечает Боррель, все российские солдаты, виновные в военных преступлениях, должны будут получить моральное и уголовное признание.

Но глава европейской дипломатии подчеркнул, что путин «добровольно не отступит», поэтому война может еще долго продолжаться, и Украине нужно усилить поддержку, удовлетворив ее военные и экономические потребности.

«Курсор» писал ранее, что по словам Пэта Райдера, Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. Однако все равно отказался даже прогнозировать, когда может завершиться война россии против Украины.

Еще мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ сломали ход войны еще задолго до контрнаступления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!