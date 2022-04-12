Британская разведка заявила о перебросе войск рф к Донецку

Переброс российских войск из Беларуси в восточный регион Украины говорит о вероятной эскалации конфликта в районе Донецка в течение ближайших недель, сообщает разведка Великобритании.

Согласно данным разведки Великобритании, в течение 2-3 недель ожидается эскалация российско-украинского конфликта в восточных областях, на территории Донецка.

Согласно полученным со спутника данным, армия рф* продолжает вывод войск из Беларуси для их переброса на восток Украины.

В Белгородской области начали повреждать железнодорожные пути с целью помешать транспортировке оружия и войск в восточный регион Украины.

«Курсор» публиковал видео, в котором украинский певец Олег Скрипка обратился к израильтянам. Популярный украинский музыкант рассказал о тяжелой судьбе одного из пригородов Киева, а также поблагодарил израильтян за помощь украинскому народу в борьбе с российской агрессией.

Также мы сообщали, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. В сети появилась информация о том, что в Мариуполе было применено химическое оружие. Стоит отметить, что ранее о возможности его применения заявлял глава ДНР Бастурин.

Редакция передавала, что в сети показали шокирующее видео из Киевской области, где несколько недель зверствовали российские солдаты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!