Британская разведка заявила о перебросе войск рф к Донецку

Согласно данным разведки Великобритании, в течение 2-3 недель ожидается эскалация российско-украинского конфликта в восточных областях, на территории Донецка.
Согласно полученным со спутника данным, армия рф* продолжает вывод войск из Беларуси для их переброса на восток Украины.
В Белгородской области начали повреждать железнодорожные пути с целью помешать транспортировке оружия и войск в восточный регион Украины.
«Курсор» публиковал видео, в котором украинский певец Олег Скрипка обратился к израильтянам. Популярный украинский музыкант рассказал о тяжелой судьбе одного из пригородов Киева, а также поблагодарил израильтян за помощь украинскому народу в борьбе с российской агрессией.
Также мы сообщали, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. В сети появилась информация о том, что в Мариуполе было применено химическое оружие. Стоит отметить, что ранее о возможности его применения заявлял глава ДНР Бастурин.
Редакция передавала, что в сети показали шокирующее видео из Киевской области, где несколько недель зверствовали российские солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!