Британские спецслужбы ответили, готовится ли рф к ядерному удару

Глава GCHQ Джереми Флеминг заявил, что одной из задач агентства является отслеживание подготовки кремля* к применению ядерного оружия.

Президент российской федерации владимир путин продолжает угрожать применением ядерного оружия. Но в британской разведке уверяют, что сейчас рф не готовится его использовать.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Глава GCHQ Джереми Флеминг заявил, что одной из задач организации является отслеживание действий рф относительно ядерного оружия. И сейчас разведчики не видят признаков подготовки страны-агрессора к применению тактического удара по Украине или на ее границах.

Эксперты напомнили, что для подготовки такого вида оружия, в частности для вывоза боеголовок, необходимо время. Данный вид оружия собирается путем сопряжения ядерной боеголовки с обычной ракетой меньшей дальности.

«Курсор» писал ранее, что президент Джо Байден заявил, что риск ядерного «Армагеддона» находится на самом высоком уровне со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, поскольку российские официальные лица говорят о возможности применения тактического ядерного оружия после массовых неудач в войне против Украины.

Еще мы писали, что президент рф путин не сможет принять решение о применении тактического ядерного удара в одностороннем порядке, то есть в одиночку, а сумеет ли он убедить руководство этой страны в целесообразности этого действия, весьма сомнительно, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!