Угроза ядерного удара по Украине: эксперт рассказал, сможет ли путин действовать в одиночку

Президент рф путин* не сможет принять решение о применении тактического ядерного удара в одностороннем порядке, то есть в одиночку, а сумеет ли он убедить руководство этой страны в целесообразности этого действия, весьма сомнительно, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Он добавил, что угроза ядерного удара представляет собой скорее психологическое измерение, чем что-либо еще, отметив, что в современных военных арсеналах есть другие более разрушительные виды оружия, чем тактическое ядерное оружие (ТЯО).

Появившись на эстонском телеканале ETV в утреннем шоу «Terevisioon» в понедельник, Сакс рассказал, что во время холодной войны «Советский Союз произвел [ядерных боеголовок] больше, чем западные страны, поскольку последние переключили свои ресурсы на развитие военно-воздушных сил. По сути, россия имеет в своем распоряжении более тысячи таких боеголовок».

В принципе, они могут быть доставлены и с помощью артиллерийского огня, хотя, учитывая опасность этого, Сакс сказал, что не считает такой сценарий вероятным, добавив: «Однако они могут быть доставлены с помощью крылатых ракет и баллистических ракет. Российские военные отрабатывали это технически в последние десятилетия, поэтому нельзя говорить, что они не могут это использовать».

Поскольку ТЯО давно не применялись, никто точно не знает, насколько велика их разрушительная сила, но, по общему мнению, она должна находиться в радиусе 35-50 километров, добавил Сакс.

«Это тоже будет сопровождаться радиоактивным загрязнением, но в случае с ТЯО это не столь существенно. Главное — это высокая разрушительная сила, но сегодня есть неядерные заряды с такой же или большей разрушительной силой», — сказал эксперт.

«Развитие в этой области пошло вперед, а значит, нельзя говорить, что ядерное оружие — это самое страшное в военном арсенале с точки зрения разрушительной силы. Однако в этом есть определенный психологический аспект, и это это то, что рф использует для сдерживания западного общества. Это главный аспект сдерживания, который выглядит пугающе», — сказал Сакс.

С другой стороны, угрожая применением ядерного оружия, рф также хочет оказать давление на Украину, чтобы она начала переговоры на условиях кремля, добавил Сакс. Однако поскольку российский президент публично заявил, что хочет уничтожить Украину как нацию и культуру, Украина не пойдет на такой шантаж.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!