Британский адмирал считает, что путин на войне в Украине провалил все цели

Председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин рассказал, что президент рф* был намерен ослабить НАТО, но Альянс стал гораздо сильнее, чем был до этого.

Война Украины с российской федерацией продолжается уже больше шести месяцев, и армия страны-агрессора терпит большие потери и убытки. Глава кремля владимир путин думал, что возьмет Киев за три дня, но в конечно итоге в боях он терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, которые ставил.

Об этом рассказал председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, передает BBC.

По его словам, в самом начале неудачи армии рф называли стратегической ошибкой путина, которая приводит к стратегическим последствиям, а в этом случае можно говорить о стратегическом провале.

Британский адмирал отметил, что президент рф хотел подчинить себе Украину, но этого не случится. А еще он хотел ослабить НАТО, но Альянс стал гораздо сильнее, ведь к нему присоединяются Финляндия и Швеция.

«Курсор» писал ранее, что неудачи россии и ограниченные ресурсы в Украине уже показали владимиру путину, что ему не удастся достичь своих первоначальных целей по вторжению в страну. В связи с этим, глава разведки Пентагона считает, что его цели изменятся.

Еще мы писали, что аналитики считают, что путин, похоже, пригрозил усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, если ВСУ продолжат атаки на российские военные позиции на территории рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!