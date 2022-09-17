Путин грозит усилить атаки на инфраструктуру Украины — ISW

Аналитики заявили, что путин, похоже, пригрозил усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, если ВСУ продолжат атаки на российские военные позиции на территории рф.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В ходе вопросов и ответов с журналистами после заседания Шанхайской организации сотрудничества путин сказал, что рф «довольно сдержанно реагирует» на украинские «террористические акты и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре».

По словам путина, «недавно российские вооруженные силы нанесли несколько чувствительных ударов», которые являются «предупредительными выстрелами», и пригрозил, что могут последовать более серьезные атаки.

Эксперты отметили, что за последние несколько недель россияне стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Кроме этого, представители российских СМИ все чаще призывают к таким атакам.

В Институте заявили, что комментарии путина, вероятно, отчасти являются ответом на критику со стороны российских блоггеров, которые критиковали кремль за неспособность защитить российскую территорию и за неспособность адекватно отреагировать.

Ранее Курсор писал, что рф обвинила Германию в пересечении «красной линии» из-за отправки оружия в Украину. россия угрожает ответом после того, как Германия объявила о дополнительных поставках оружия в Украину.

Америка отреагировала на угрозы россии из-за Украины. Украина ранее запросила у США новую партию вооружения, включая ракетные системы ATACMS, дальность которых достигает 300 км.

Стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS. США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме этого, в СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф. Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Курсор также сообщал, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!