В США рассказали о намерениях путина изменить цели войны в Украине

Путин будет вынужден это сделать после неудачи россии в Украине, в чем уверена разведка Пентагона.

Неудачи россии* и ограниченные ресурсы в Украине уже показали владимиру путину*, что ему не удастся достичь своих первоначальных целей по вторжению в страну. В связи с этим, глава разведки Пентагона считает, что его цели изменятся.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, путину* придется пересмотреть цели своей операции», — заявил на конференции по разведке и национальной безопасности генерал-лейтенант Скотт Берьер, директор Разведывательного управления Министерства обороны США.

Также он добавил, что «сейчас совершенно ясно, что путин* не сможет сделать то, что изначально намеревался сделать». Оккупировать полностью Украину у него не получится.

«Он подходит к моменту принятия решения», — сказал Берьер о путине*. «Каким будет это решение, мы не знаем. Но от этого во многом зависит, как долго продлится этот конфликт», — уточнил он.

При этом заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн считает, что не следует недооценивать преданность путина* его первоначальному плану, который заключается в том, чтобы контролировать Украину.

«Я не думаю, что у нас есть основания полагать, что он отошел от этого», — сказал он.

Ранее «Курсор» писал о том, что путин не хочет прекращения войны в Украине мирным путем. Во всяком случае, до сих пор путин* не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа.

Также мы сообщали, что после войны российские чиновники стали больше употреблять алкоголь, чем путин крайне недоволен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!