Британский генерал назвал условие свержения путина: его выгонят из кремля

В случае успешной контратаки ВСУ в ближайшее время и потери захваченных рф территорий, кресло под путиным сильно зашатается. И это будет только началом…

При успешном контрнаступление ВСУ и и полном провале наступательных действий войск рф на Донбассе диктатора владимира путина могут изгнать из кремля.

Так считает бывший глава Генштаба Британии, генерал Ричард Даннатт, передает Sky News.

По его словам, украинские военные могут провести успешное контрнаступление в конце весны. Для этого необходимо продолжение поставок оборудования и боеприпасов со стороны союзников.

Генерал отметил, что у украинцев есть реальный шанс добиться решающего результата на поле боя. По его словам, несколько сильных ударов, нанесенных в определенных точках на этом растянутом фронте по оккупационной армии, вполне могут сломать моральный дух российских военных. Он отметил, что сейчас ВСУ вовсе не обязательно разбивать всю армию рф сразу, важно «сломать ей хребет» — убедить достаточное количество солдат противника, что шансов у них больше нет.

Даннатт отметил, что недовольные развитием войны российские генералы могут прогнать путина из кремля. И это будет лучшим вариантом развития события для самой россии и россиян.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!