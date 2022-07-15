Британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР

Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

В пятницу, 15 июля, власти так называемой ДНР сообщили, что 10 июля в плену умер британский военнопленный Пол Ури.

Почему о его смерти сообщили только сейчас и каковы истинные причины, пока не известно.

За время, прошедшее со дня его смерти, российские СМИ распространили официальную версию о якобы большом списке болезней подданного Великобритании, в том числе «инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы».

Боевики из ДНР обвинили Великобританию, что она якобы проигнорировала «даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными».

При этом в апреле британская некоммерческая организация Presidium Network заявила, что российские военные захватили в плен двух добровольцев, оказывающих гуманитарную помощь Украине. Мать Пола Ури опасалась за его здоровье, поскольку у мужчины диабет 1 типа и ему нужен инсулин. Был ли Пол обеспечен инсулином в плену, не сообщалось.

Ранее «Курсор» писал про видео взрывов в Николаеве: российские ракеты уничтожили крупнейший университет. Взрывы мирных объектов в украинских городах российские СМИ комментируют так: «На кону репутация россии. Мы должны выиграть, чего бы это не стоило!»

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