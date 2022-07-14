Глава украинского банка: За каждого погибшего ребенка будет построен боевой дрон

Сооснователь «Монобанка» Владимир Яценко заявил, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников — по одному на каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских оккупантов.
«В Виннице снова погибли дети от вражеских обстрелов. Мои кулаки сжаты, ярость и жажда мести переполняют меня — невинные детские души будут отомщены. С этого дня каждый наш ударный беспилотник будет иметь красный номер, и я не остановлюсь, пока мы не сделаем 345. Каждый дрон с красным номером унесет жизни как минимум шести захватчиков. Горите в аду!» — написал Владимир Яценко.
Ранее сообщалось, что группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Монобанка Владимиром Яценко производит для Вооруженных сил всеукраинские БПЛА. Они в несколько раз дешевле западных аналогов, но не уступают им по характеристикам.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Также сообщалось, что в рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания. В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!