Глава украинского банка: За каждого погибшего ребенка будет построен боевой дрон

Сооснователь одного из крупнейших банков Украины заявил, что его группа инженеров не остановится, пока не построит 345 боевых дронов — по одному на каждого погибшего ребенка.

Сооснователь «Монобанка» Владимир Яценко заявил, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников — по одному на каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских оккупантов.

«В Виннице снова погибли дети от вражеских обстрелов. Мои кулаки сжаты, ярость и жажда мести переполняют меня — невинные детские души будут отомщены. С этого дня каждый наш ударный беспилотник будет иметь красный номер, и я не остановлюсь, пока мы не сделаем 345. Каждый дрон с красным номером унесет жизни как минимум шести захватчиков. Горите в аду!» — написал Владимир Яценко.

Ранее сообщалось, что группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Монобанка Владимиром Яценко производит для Вооруженных сил всеукраинские БПЛА. Они в несколько раз дешевле западных аналогов, но не уступают им по характеристикам.