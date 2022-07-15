Видео взрывов в Николаеве: российские ракеты уничтожили крупнейший университет

Взрывы мирных объектов в украинских городах российские СМИ комментируют так: «На кону репутация россии. Мы должны выиграть, чего бы это не стоило!»

В четверг, 14 июля, армия рф* нанесла более 10 ракетных ударов по Николаеву. Местные жители сообщают, что прилетов более 15.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что обстрел проводился модифицированными снарядами зенитно-ракетной системы С-300, у которых большое разрывное действие.

Гуменюк заявила: «Снова попали в отель «Николаев» в центре города, два учебных заведения, троллейбусное депо – гражданские объекты, в которых могут находиться люди, что могло привести к жертвам».

Глава Николаевской области Виталий Ким написал в Twitter: «Сегодня россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета в Николаеве. По меньшей мере 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование».

Российский блогер Анатолий Дремов прямо поясняет террористические цели российской армии: «Если мы не будем бомбить роддомы, школы, простые дома, нам не выиграть этой войны. Только давление населения [Украины] может заставить Зеленского капитулировать. На кону репутация россии. Мы должны выиграть, чего бы это не стоило!»

«Курсор» писал про ракетный удар по Виннице: появились новые подробности. Погибли 23 человека (из них трое детей), госпитализированы 66, в тяжелом состоянии находятся 34 раненых, пятеро из них — в критическом состоянии.

Также наш сайт информировал о словах главы украинского банка: За каждого погибшего ребенка будет построен боевой дрон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!