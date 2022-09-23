Будет ли мобилизация в Беларуси: Лукашенко прокомментировал такую возможность

В Беларуси распространяются слухи о возможном скором начале кампании по мобилизации вслед за россией. Лукашенко решил выступить с заявлением, но еще больше запутал своими словами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к обороне Беларуси «по нормам военного времени». При этом, он пока официально не объявил мобилизацию.

В СМИ стали настойчиво распространять слухи, что Лукашенко пойдет на поводу у россии* и также введет мобилизацию в своей стране.

«Это мобилизация в россии. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет?» , — заявил Лукашенко.

Он уверен, что пока такие слухи выгодны только пропагандистам.»Им надо создать ситуацию. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сообщил Лукашенко.

Поскольку он продолжает уверять, что Беларусь продолжает поддерживать рф* и не отступает от своих союзнических обязательств, а также не раз говорил, что «если нужно поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть, то мы ее поднимем», то уверенности в словах Лукашенко нет.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени».

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!