Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени»

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, небезопасна. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не нужно ничего бояться», — сказал Лукашенко.

Лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза Беларуси начать подготовку к обороне «по нормам военного времени».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

При этом он сообщил, что Беларусь «собирается защищать свою родину», а не «воевать в Украине».

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил:

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, небезопасна. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не нужно ничего бояться.

Нужно ли нам поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть по нормам военного времени? Значит, нужно. Нужно отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, приписанные к этой части? Значит, нужно.

Нужно ли территориальную оборону поднять? Значит, нужно. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие? Значит, надо. Особенно последнее».