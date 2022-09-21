Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени»

Лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза Беларуси начать подготовку к обороне «по нормам военного времени».
Об этом сообщает «Радио Свобода».
При этом он сообщил, что Беларусь «собирается защищать свою родину», а не «воевать в Украине».
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил:
«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, небезопасна. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не нужно ничего бояться.
Нужно ли нам поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть по нормам военного времени? Значит, нужно. Нужно отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, приписанные к этой части? Значит, нужно.
Нужно ли территориальную оборону поднять? Значит, нужно. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие? Значит, надо. Особенно последнее».
Также он заверил, что беларусь продолжает поддерживать рф* и не отступает от своих союзнических обязательств.
«И по поддержке россии, еще раз подтверждаю: от Беларуси никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам не должно быть. И не будет.
В этом наше обязательство перед нашим союзником. Если Беларусь с россией, значит, с россией», – подчеркнул Лукашенко.