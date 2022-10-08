В МАГАТЭ отреагировали на полное обесточивание Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси в срочном порядке отправляется в рф, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг станции.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) нуждается в немедленной защите после того, как в результате обстрелов было прекращено ее внешнее питание.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, возобновление обстрелов, поразивших единственный источник внешнего питания станции, «чрезвычайно безответственно».

«Запорожскую атомную электростанцию ​​следует защитить. Я в ближайшее время уеду в российскую федерацию*, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив», – подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ также сообщили, что, по информации старшего оперативного персонала ЗАЭС, все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме, питаясь за счет дизельных генераторов.

«Хотя шесть реакторов находятся в режиме «холодной остановки», они все еще нуждаются в электроэнергии для жизненно важных функций ядерной безопасности. Каждому дизель-генератору станции должно хватить топлива не менее чем на десять дней», — отмечают в МАГАТЭ.

Как сообщал Курсор, в ночь на 8 октября российские военные в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС. На данный момент она полностью обесточена.

В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» говорят, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

Сейчас нужно провести ремонт и возобновить работы линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой. Но планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждений всех линий нереальны.

Курсор писал ранее, что 5 октября, президент российской федерации владимир путин утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!