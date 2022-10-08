Российские захватчики полностью обесточили Запорожскую АЭС

«Энергоатом» отмечает, что требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

В ночь на 8 октября, российские военные в очередной раз открыли огонь по Запорожской атомной электростанции. На данный момент она полностью обесточена.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Энергоатом».

В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» говорят, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

Сейчас нужно провести ремонт и возобновить работы линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой. Но планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждений всех линий нереальны.

«Курсор» писал ранее, что 5 октября, президент российской федерации владимир путин утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС. Глава кремля поручил правительству «принять в собственность» электростанцию и до 2028 года определить, как на обеспечение ее безопасности тратить бюджетные средства.

Еще мы писали, что ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные, продолжает оставаться напряженной. Первый и второй энергоблоки объекта критической инфраструктуры на данный момент заминированы.