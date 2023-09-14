Черный столб дыма поднялся в небо — под саратовом в россии сообщили о «хлопке», опубликованы видео

На месте работают 4 пожарных расчета.

Под саратовом в россии* сообщили о "хлопке".

По словам очевидцев, взрыв произошел около 40 минут назад. После этого над местом взрыва поднялся большой столб дыма.

Как пишут российские телеграм-каналы, причина пожара под саратовом - разгермитизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка.

В результате произошел пожар — горение травы на площади 2 гектара. На месте работают четыре пожарных расчета. По данным спасателей, газ на этом участке газопровода не предназначен для нужд населения.

Курсор писал, что Крым охватили очередные мощные взрывы — опубликованы видео последствий.

Кроме того, мы писали, что россия нанесла смертельный удар по Херсонской области в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!