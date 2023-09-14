Россия нанесла смертельный удар по Херсонской области в Украине

Погиб ребенок.

Сегодня ночью, 14 сентября, в результате российского обстрела в селе Новодмитровка Херсонской области погиб шестилетний мальчик и еще четыре человека получили ранения. Среди травмированных — 13-летний брат погибшего мальчика. Об этом заявила местная прокуратура.

Сообщается также, что обломки дрона частично разрушили дом недалеко от Никопольского района Днепропетровской области.

Отметим, к слову, что ВВС Украины заявили в сервисе обмена сообщениями Telegram, что за ночь сбили 17 из 22 дронов, отправленных над ее территорией россией.

В сообщении говорится: «В ночь на 14 сентября, с 21:00 до 2:30 ночи, российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами беспилотников типа «Шахед-136/131» с трех направлений».

Российские беспилотники нанесли удар по дунайскому речному порту Измаил на юге Украины, заявил губернатор региона. Москва продолжает обстреливать жизненно важные экспортные маршруты Украины.

По словам губернатора Одесской области Олега Кипера, несколько человек получили ранения.

Чиновник сообщил в социальных сетях: «Всего в результате применения российских ударных беспилотников в Измаильском районе пострадали семь мирных жителей. Шесть человек в Рени и один в Измаиле. Зафиксирован ущерб порту и другой гражданской инфраструктуре».

Курсор писал, что Крым охватили очередные мощные взрывы — опубликованы видео последствий.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!