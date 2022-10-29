Четыре страны хотят подписать соглашение о поставках электроэнергии в ЕС

В ближайшее время страны достигнут соглашения, чтобы одновременно осуществить этот проект.

Представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии практически достигли соглашения о поставках электроэнергии в ЕС.

Об этом заявил вице-премьер Грузии, глава минэкономики Леван Давиташвили, сообщает «Грузия Online«.

По его словам, в ближайшее время страны подпишут соглашение, чтобы осуществить этот проект, поскольку это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это позволит подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.

Неделей ранее в Тбилиси побывал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан рассчитывают реализовать с участием Румынии и Венгрии.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

«Курсор» писал ранее, что в Финляндии оператор перевел ядерную установку на максимальную мощность. В планах — полностью обеспечить потребности страны в электроэнергии после отказа от российского импорта. Общая мощность реактора составила 1600 мегаватт.

Еще мы писали, что каждый год в январе в Израиле проводят корректировку цен на электроэнергию и сейчас все указывает на то, что граждан в 2023 году ждет резкое повышение тарифов.