В Европе заработал на полную мощность крупнейший ядерный реактор

В Финляндии оператор перевел ядерную установку на максимальную мощность. В планах — полностью обеспечить потребности страны в электроэнергии после отказа от российского импорта.

В Финляндии находится новейший и самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto-3, который пока работает в тестовом режиме.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ядерный реактор расположен в Балтийском море. В пятницу ночью компания-оператор Teollisuuden Voima Oyj впервые вывела его на заявленную полную мощность.

Общая мощность реактора составила 1600 мегаватт. Перевод на максимальную мощность также проходит в рамках тестового режима. Стандартный режим, как предварительно планируют, будет запущен в декабре.

Энергоблок должен обеспечить поставки электричества в Финляндии, максимально покрыв ее потребности, после отмены импорта из россии*. В настоящее время компания Olkiluoto уже покрывает 40% потребности страны в электроэнергии.

Ядерный реактор тестируется с марта 2022 года, стоимость его составила 6,4 млрд долларов. Крупнейший в Европе, он станет третьим мощнейшим ядерным реактором в мире.

Ранее Курсор писал о первом в мире космическом таране: корабль NASA сбил астероид с орбиты.

Также мы информировали, что Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине. По словам европейских и американских политиков, если президент рф думает, что ядерная угроза запугает Украину или ее союзников, он сильно ошибается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!