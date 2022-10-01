В Европе заработал на полную мощность крупнейший ядерный реактор

В Финляндии находится новейший и самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto-3, который пока работает в тестовом режиме.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ядерный реактор расположен в Балтийском море. В пятницу ночью компания-оператор Teollisuuden Voima Oyj впервые вывела его на заявленную полную мощность.
Общая мощность реактора составила 1600 мегаватт. Перевод на максимальную мощность также проходит в рамках тестового режима. Стандартный режим, как предварительно планируют, будет запущен в декабре.
Энергоблок должен обеспечить поставки электричества в Финляндии, максимально покрыв ее потребности, после отмены импорта из россии*. В настоящее время компания Olkiluoto уже покрывает 40% потребности страны в электроэнергии.
Ядерный реактор тестируется с марта 2022 года, стоимость его составила 6,4 млрд долларов. Крупнейший в Европе, он станет третьим мощнейшим ядерным реактором в мире.
Ранее Курсор писал о первом в мире космическом таране: корабль NASA сбил астероид с орбиты.
Также мы информировали, что Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине. По словам европейских и американских политиков, если президент рф думает, что ядерная угроза запугает Украину или ее союзников, он сильно ошибается.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!