Число погибших после крушения самолета в рф возросло

Число погибших в результате трагедии в Ейске достигло 15 человек.

Увеличилось количество погибших после падения в российском городе Ейск самолета на многоэтажку.

Об этом сообщает SVTV.

В больнице скончался 51-летний пострадавший житель *рф. У него было 80% ожогов тела. Всего умерло уже 15 человек.

Также «Курсор» сообщал о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!