Увеличилось количество погибших после падения в российском городе Ейск самолета на многоэтажку.
Об этом сообщает SVTV.
В больнице скончался 51-летний пострадавший житель *рф. У него было 80% ожогов тела. Всего умерло уже 15 человек.
Также «Курсор» сообщал о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!