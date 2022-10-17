В россии военный самолет упал на многоэтажку

В минобороны рф утверждают, что во время набора высоты якобы для «учебно-тренировочного полета» с военного аэродрома южного военного округа разбился Су-34.

В городе ейск (краснодарский край российской федерации*) самолет упал на жилой дом.

Об этом информируют российские Telegram-каналы.

На видео слышны взрывы, схожие со звуками детонации боеприпасов.

«Из-за сильного пожара над городом поднимается дым», «Местные жители сообщают о том, что горят минимум четыре этажа», «В результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание», — пишут в российских соцсетях.

Тем временем министерство обороны рф выступило с официальным заявлением по поводу трагедии в ейске. В ведомстве утверждают, что во время набора высоты якобы для «учебно-тренировочного полета» с военного аэродрома южного военного округа разбился Су-34. Летчики катапультировались и утверждают, что причиной крушения стало якобы возгорание одного из двигателей при взлете.

Как сообщал Курсор, на Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части.

От взрыва на мосту пострадали автомобильные полотна и прилегающие конструкции. Некоторые участки обрушились в море.

Также в результате сильного пожара цистерн, загоревшихся от первого взрыва, пострадали железнодорожные пути.

Также Курсор писал о том, что на Крымском мосту начались ремонтные работы. Об этом стало известно из новых спутниковых снимков, сделанных 13 октября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.