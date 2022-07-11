Число убитых в Украине солдат рф растет с каждым днем: в Украине назвали реальные цифры

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери рф * составляют 37400 военных. И это только официально подтвержденные данные. Эксперты говорят, что реальное число ликвидированных оккупантов может быть вдвое больше, ведь большинство трупов солдат рф так и остаются лежать в лесах. Еще часть — россияне по приказу командования сжигают сами, чтобы скрыть большие потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Кроме того, россияне потеряи в Украине огромное количество техники. Приблизительные потери составляют: танков — 1645 (+4 за минувший день), боевых бронированных машин — 3828 (+5), артиллерийских систем — 838 (+4), РСЗО — 247 (+0). Кроме того, россиянами были потеряны средства ПВО — 109 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 188 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 676, крылатые ракеты — 155, корабли / катера — 15, автомобильной техники и автоцистерн — 2696 и 66 еиниц спецтехники.

В ведомстве заявили, что наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском направлении.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.