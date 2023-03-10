Что население рф думает о войне в Украине – неожиданный ответ российского бизнесмена

Российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин рассказал о том, что его знакомые из *рф думают о полномасштабном вторжении в Украину.
Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
По словам Чичваркина, у него в круге общения «в целом нормальные люди». Часть из них собирается покидать страну и вывозит детей, а кто-то «сосредоточился, как в концлагере, на мелких бытовых радостях».
Украинский журналист уточнил, какой процент россиян понимает, что на самом деле происходит в Украине и в мире, а также какое будущее ждет россию.
«Которые понимают, что страна-изгой и это удар экономический – понимает 80%. Считают ли это приемлемым, возможным и все еще считают ли путина легитимным? – Наверное, таких 35%», – поделился он.
По мнению Чичваркина, оставшиеся 65% «просто молчат». Они могут быть несогласны с кремлевским диктатором «по-разному не согласны», а некоторые из них пересылали бизнесмену деньги, чтобы тот закупил гуманитарную помощь Украине.
Ранее миллионер упомянул Израиль, комментируя начало войны в Украине.
Также «Курсор» сообщал, что Чичваркин предположил, как может завершиться война Украины против россии.
Помимо этого российский миллионер дал неожиданный ответ на вопрос «Проиграет ли путин войну?».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!