Что население рф думает о войне в Украине – неожиданный ответ российского бизнесмена

Также назван процент россиян, которые могут понимать, что на самом деле происходит.

Российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин рассказал о том, что его знакомые из *рф думают о полномасштабном вторжении в Украину.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

По словам Чичваркина, у него в круге общения «в целом нормальные люди». Часть из них собирается покидать страну и вывозит детей, а кто-то «сосредоточился, как в концлагере, на мелких бытовых радостях».

Украинский журналист уточнил, какой процент россиян понимает, что на самом деле происходит в Украине и в мире, а также какое будущее ждет россию.

«Которые понимают, что страна-изгой и это удар экономический – понимает 80%. Считают ли это приемлемым, возможным и все еще считают ли путина легитимным? – Наверное, таких 35%», – поделился он.

По мнению Чичваркина, оставшиеся 65% «просто молчат». Они могут быть несогласны с кремлевским диктатором «по-разному не согласны», а некоторые из них пересылали бизнесмену деньги, чтобы тот закупил гуманитарную помощь Украине.

Ранее миллионер упомянул Израиль, комментируя начало войны в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что Чичваркин предположил, как может завершиться война Украины против россии.

Помимо этого российский миллионер дал неожиданный ответ на вопрос «Проиграет ли путин войну?».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!