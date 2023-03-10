Российский миллионер упомянул Израиль, комментируя начало войны в Украине

Известный российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин вспомнил о том, какие меры предлагал принять правительству Украины перед началом полномасштабного российского вторжения, упомянув Израиль.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Украинский журналист спросил у миллионера, мог ли тот представить, что *владимир путин решится воевать против Украины. По словам миллионера, он «до последнего не верил».

В то же время в середине января 2022 года он публично заявил, что руководству Украины следует немедленно разрешить продажу оружия.

«Во всяком случае тем людям, которые могут быть идентифицированы как «ответственные граждане». Как это (происходит – прим.ред.) в Израиле или Висконсине», – заявил Чичваркин.

Россиянин, уже 14 лет проживающий в Великобритании и считающий, что путин хочет сделать преемником своего сына, сказал, что если бы его «голос хоть как-то влиял», то он был раздал как минимум 2 миллиона единиц оружия гражданскому населению. В контексте этого он вспомнил об операции «Таннебаум» – планировавшееся вторжение нацистской Германии в Швейцарию и ее захват в период Второй мировой войны.

По его словам, Гитлер решил не проводить эту операцию из-за отсутствия центра принятия решений в Швейцарии, когда там отдали приказ, что «защищается каждая деревня».

«Суть приказа в том, что если они услышат, что центр пал и капитулировал – воспринимать как дезинформацию и рубиться до конца», – сказал Чичваркин и добавил, что после войны в Украине оружие будет легализовано.

Также «Курсор» сообщал, что Чичваркин предположил, как может завершиться война Украины против россии.

Помимо этого российский миллионер дал неожиданный ответ на вопрос «Проиграет ли путин войну?».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!