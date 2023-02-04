Что россия готовит на годовщину войны в Украине — WPJ

Перед годовщиной полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, *россия занимается широкой дипломатической компанией.

Об этом сообщает The Waashington Post.

Журналисты пишут, что кремль активно пользуется дипломатией для демонстрации того, что рф якобы не оказалась в изоляции из-за введенных против нее санкций. Именно для этого президент владимир путин и министр иностранных дел сергей лавров активно проводят разговоры и встречи с представителями других стран.

Предполагается, что таким образом власть хочет показать российскому народу, что путин является мировым лидером. Среди таких шагов отмечается телефонная беседа путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. МИД рф объявили о будущем визите главы Китая Си Цзиньпина, а также лавров провел встречи с представителями Египта и Пакистана, когда совершил дипломатическое турне по Африке.

По мнению политолога Федора Крашенинникова, кремль создает для населения иллюзия международной поддержки путина, что может нивелировать отсутствие рф на таких мероприятиях, как Всемирный экономический форум в Давосе.

«Мы можем смеяться, когда видим, как лавров бродит по Африке, но для путина важно то, что та часть российского общества, которая верит всему, что говорят по телевизору, смотрит новости и говорит: «Какой у нас замечательный путин. Нет никакой изоляции». Территориальная экспансия, коррупция, нарушение международных правил. Все это толкает россию к союзам с неразвитыми странами мира», — сказал он.

Также “Курсор” сообщал, что военный эксперт рассказал о новой ловушке путина.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!