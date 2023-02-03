Военный эксперт рассказал о новой ловушке путина

Эксперт заявил, что сейчас россии* нужна передышка в войне, чтобы перегруппировать свои войска и подтянуть резервы.

По словам военного эксперта Олега Жданова, президенту рф владимиру путину необходима пауза в войне и он надеется получить ее, заявляя о фейковой готовности к переговорам и призывам к перемирию с Украиной.

Об этом эксперт заявил в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, передышка в войне нужна рф для перегруппировки войск, подтягивания резервов, формирования новой 500-тысячной группировки. Жданов считает, что путин может собрать новую группировку благодаря призывникам.

«путину нужна передышка. Кстати, вероятнее всего, путин именно сейчас этим и занимается, потому что есть информация, что ближайшие недели могут ознаменоваться конфронтацией на поле боя с усилением боевых действий. Мы наблюдаем такую тенденцию. 22 февраля путин обращается к Федеральному собранию, а на 24 февраля, на годовщину вторжения, он требует собрать СБ ООН по Украине. Вероятно, на этом заседании представитель рф озвучит требование о немедленном временном прекращении огня и начале переговорного процесса. Это будет попыткой путина получить передышку в войне», — сказал эксперт.

Жданов надеется, что эта ловушка путина не сработает.

«Надеюсь, представителю рф так и скажут: хорошо, окей, выводите войска с территории Украины, в том числе из Крыма, потому что Крым — это Украина в соответствии с международными стандартами — тогда будет прекращение огня, и мы садимся за стол переговоров», — заявил эксперт.

Курсор писал ранее, что политолог предположил, что в рф начали рассматривать замену путина. В россии боятся, что в армии начнут назревать бунты.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.