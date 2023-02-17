Чвк «вагнер» оставили без боеприпасов, что связано с «уникальным провалом» российской армии

Частная военная компания *»вагнер» оказалась полностью отрезанной от поставок боеприпасов по инициативе министерства обороны рф.

Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Артиллеристские подразделения наемников начали жаловаться, что им не хватает вооружения. Боевики даже записали соответствующее видеообращение, где сказали, что у них недостаток боеприпасов для артиллерийских гаубиц, противотанковых комплексов и минометов.

«В настоящее время мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из минобороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть. Мы будем благодарны, если вы поспособствуете, поможете нам и доставите нам их. Большое количество людей выживет и сможет продолжить участие в боевых действиях. Это повлияет на ход войны. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам», – утверждают они.

Журналисты, ссылаясь на информированные источники, пишут, что «вагнеровцев» оставили без поставок боеприпасов, потому что успехи наемников угрожают министерству обороны россии.

«Генштабовцам на фоне провала в Угледаре (там уникальный провал, большие потери людей и техники и без результата) нельзя дать «вагнеру» показать хоть что-то внятное. Они понимают, что потеря зеков – это одно, а вот старых обученных кадров сливать пригожин в спешке не станет, поэтому создали историю с дефицитом снарядов, а она очень тревожная», – сказано в сообщении.

Не обошлось без других факторов. По словам источника, глава генштаба рф герасимов и его окружение провоцируют евгения пригожина на негативные высказывания в их адрес, что можно будет подать наверх как нарушение указания владимира путина «не выносить сор из избы» и «не раскачивать ситуацию на фронте».

«Курсор» сообщал, что спецслужбы россии могут готовить теракты внутри страны.

Также в ISW пишут, что от россии «продолжает ускользать» реальный военный успех.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!