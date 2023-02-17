Спецслужбы россии могут готовить теракты внутри страны — разведка Польши

В Польше считают, что россия* может осуществить провокации под чужим флагом внутри страны.

По словам уполномоченного по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарына, спецслужбы рф планируют провести диверсионные операции на территории россии.

Об этом он написал в Twitter.

Жарын считает, что россия активно ведет информационную войну против стран, помогающих Киеву. Основная цель этой политики — сделать правдоподобными лживые тезисы и преступные действиям москввы.

«На этот раз пропагандистские разоблачения были «раскрыты» службой внешней разведки рф, которая со ссылкой на достоверные сведения сообщает о причастности «военных Соединенных Штатов к вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для совершения терактов с их участием в россии и СНГ», — сказал он.

По его словам, публичные обвинения в адрес Вашингтона являются частью подготовки спецслужбами рф терактов на территории федерации.

Ранее Курсор писал, что российский депутат заявил, что путин звонит ему по ночам. По словам политика, его это «вполне устраивает».

Кроме этого, в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!