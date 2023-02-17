От россии «продолжает ускользать» реальный военный успех – ISW

Армия *рф может провести еще одну серию ракетных атак по гражданским объектам Украины, потому что от нее «продолжает ускользать» настоящий военный успех.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Эксперты упомянули о встрече российского президента владимира путина и уполномоченного по правам ребенка в рф марии львовой-беловой, что подтвердило непосредственную причастность кремля к содействию депортации и «усыновлению» украинских детей в российские семьи. Во время этой встречи диктатор «сделал ограниченную уступку» предводителю частной военной компании «вагнер» евгению пригожину, пообещав, что наемники получат социальную поддержку.

Официальные лица подтвердили, что россия хочет захватить Бахмут к первой годовщине вторжения в Украину, для чего ей нужно будет увеличить темпы атак своей армии. По словам пригожина, его наемники якобы окружат Бахмут до марта или апреля.

По мнению аналитиков, «прагматичная оценка» главы чвк касаемо российского продвижения в районе Бахмута ближе к тактическим реалиям, чем оценки о быстром продвижении русских войск. Они добавили, что вряд ли оккупанты смогут достичь запланированных целей к 24 февраля, годовщине войны.

Аналитики добавили, что к этой дате россияне могут нанести еще серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, ибо реальный военный успех «продолжает ускользать» от них. Также армия рф начала больше использовать авиацию в Украине, но эксперты не прогнозируют, что для войны над территориями, находящихся под контролем ВСУ, руководство россии увеличит количество боевых самолетов и вертолетов.

Как и было ранее, «повар путина» вновь «изощренно подрывает» доверие к минобороны рф, поддерживая жалобы завербованных в чвк касаемо того, что министерство «саботирует поставки боеприпасов». По его словам, он лично обращался в «офисы в москве» за ресурсами.

Ранее «Курсор» сообщал, что генерал США предположил, как именно закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!