CNN: В зоне боевых действий на Донбассе погиб гражданин США

В восточной части Донбасс погиб гражданин США, причины смерти которого не называют.

По словам представителя Госдепартамента США, родных погибшего уже проинформировали о происшествии.

Об этом сообщает CNN.

«Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю необходимую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить», – добавил он.

Ранее Макрон рассказал, применит ли Франция ядерное оружие в ответ на действия рф в Украине.

Ранее «Курсор» сообщал, Зеленский назвал окружение *путина щенками, пьющими водку и угрожающими ядерным оружием.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!