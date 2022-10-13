Зеленский: окружение путина – щенки, пьющие водку

«Мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с террористами»

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, в котором прокомментировал войну и ядерный шантаж *россии.

Об этом сообщает ZDF.

По словам украинского лидера, путина нужно изолировать, чтобы он понимал, что с ним никто не будет общаться. Также он обратился к россиянам и сказал, что они выбрали человека, который угрожает всем ядерным оружием. Путин, утверждает Зеленский, захватил Украину, против него вводят санкции, но «он идет дальше»

«Уважаемые граждане российской федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружие, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с террористами. Это справедливо», – сказал он.

По словам президента Украины, россия должна быть готова к разговору «без угроз и автоматов», а также покинуть украинские земли и перестать убивать украинцев.

«Извините меня, его (путина – прим.ред.) окружение, его щенки – они же даже не собаки – они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 граммов водки, и кричит: «Мы завтра применим ядерное оружие!» Это что такое вообще?» — сказал президент.

Зеленский считает, что европейские страны должны показывать сильную позицию. Если россия почувствует силу, то, по мнению лидера Украины, путин не применит ядерное оружие и будет бояться потерять власть.

«Его население сожрет. Простите за такое простое слово, но русские услышат и поймут. Вот и всё. Он должен бояться – не мы должны бояться, не Европа должна бояться. Европа с историей многовековой, кого ей бояться? Почему одного человека боится мир? 200 стран сидят на Генассамблеи ООН и слушают, как подойти к одному человеку! А это всего лишь человек!», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал о том, что ПАСЕ приняла резолюцию, признающую россию террористическим режимом.

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