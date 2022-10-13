Макрон рассказал, применит ли Франция ядерное оружие в ответ на действия рф в Украине

Президент Эммануэль Макрон утверждает, что Франция не будет применять ядерное оружие против *рф в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом сообщает Le Figaro.

«Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос», – сказал Макрон.

У французского лидера уточнили, не приведет ли это к ядерному ответу Франции.

«Это – очевидно. Я всегда говорил французам правду…У россии есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом», – добавил он.

Ранее Макрон предположил, почему владимир путин решил начать войну в Украине. По словам президента Франции, у него «нет рационального объяснения», но ему кажется, что это «комбинация стратегии немецкой интервенции» и последствия изоляции кремлевского диктатора во время пандемии COVID-19. Также Макрон считает, что объявление путиным «частичной» мобилизации в рф является ошибкой и упущенной возможностью «пойти по пути к миру».

Также «Курсор» сообщал о том, что ПАСЕ приняла резолюцию, признающую россию террористическим режимом.

Помимо этого, недавно бойцы ВСУ показали, как уничтожили российских разведчиков.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!