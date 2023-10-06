Россияне говорят, что это было сделано в знак протеста против "агрессивной и русофобской политики США".

Российские оккупанты демонтировали копию американской Статуи Свободы из экспозиции крымского Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Как отметил директор парка виктор жиленко*, это было сделано "в знак протеста против русофобской политики США". "Она долгое время стояла в парке миниатюр, так как я надеялся, что в Америке восторжествует демократия, свобода и уважение к остальному миру, но этого не произошло. Поэтому нахождение миниатюры Статуи Свободы в Бахчисарае считаю неуместным и неподходящим, по крайней мере, для сегодняшней политической ситуации, когда власти США придерживаются откровенной агрессивной русофобской политики", - сказал жиленко. По его словам, так как США последние 70 лет являются организатором и провокатором многих войн на планете, статуя была демонтирована и облита томатным соком, как символ крови, ей также завязали глаза повязкой – как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран. "Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются и не начнут уважительно относиться к интересам других стран и народов", - сказал оккупант.

Ранее Курсор писал о том, что у Зеленского ответили, когда ВСУ могут освободить Крым. В 2014 году российская федерация незаконно аннексировала Крым, но ВСУ намерены вернуть полуостров под свой контроль, как и все земли, которые сейчас временно находятся в оккупации. Согласно прогнозам советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, произойдет это в ближайшие 5-7 месяцев.

Также по словам Подоляка, война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет все свои территории.

Также мы сообщали, что в оборонном комитете Британии предположили, что понадобится ВСУ для освобождения Крыма. Дело в том, что Украина может вернуть оккупированный полуостров, но Крым является вызовом другого масштаба, в частности из-за большого количества российских войск, которые там сосредоточены, а также из-за того, что аннексия отдалила жителей Крыма от Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!