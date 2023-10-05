У Зеленского ответили, когда ВСУ могут освободить Крым

По словам Подоляка, война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет все свои территории.

В 2014 году российская федерация* незаконно аннексировала Крым, но ВСУ намерены вернуть полуостров под свой контроль, как и все земли, которые сейчас временно находятся в оккупации. Согласно прогнозам советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, произойдет это в ближайшие 5-7 месяцев.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Крым. Реалии".

По его словам, украинские защитники смогут освободить Крым в этом временном промежутке, и с исторической точки зрения - это мало. Возможно, это слишком оптимистичный прогноз, однако он математически выверенный.

Михаил Подоляк отметил, что у российских захватчиков сейчас не хватает ресурсов, чтобы удерживать контроль над ситуацией, поэтому Украина может говорить о возвращении Крыма под свой контроль.

На вопрос журналиста, возможна ли война за полуостров, советник главы ОП подчеркнул, что сейчас в Украине идет война не за определенную территорию, а за право демократического мира существовать в пределах интернационального права. Сейчас идет война за то, чтобы тот, у кого есть больше оружия и ракет, не смог завалиться к вам домой и требовать все, что ему вздумается.

По словам Подоляка, российской федерации в таком виде, в котором она сейчас предстает, нет места в цивилизованном мире, поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока Украина полностью не вернет свою территорию.

"Курсор" писал ранее, что в последнее время в Крыму участились взрывы, украинские военные с помощью дронов наносят удары по российским военным кораблям, поэтому агрессор решил защитить свои судна и начал их отводить подальше от временно оккупированного полуострова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!