Действительно ли путин болен раком – ответ российского миллионера

Известный российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин поделился своим мнением касаемо состояния здоровья кремлевского диктатора владимира путина.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Уже давно распространяются слухи о том, что путин серьезно болен и его здоровье быстро ухудшается. Однако российский миллионер, проживающий в Великобритании, предостерегает от подобных надеж

«Смотрите, человек не курит, не пьет, плавает в бассейне и занимается спортом…Запас здоровья достаточно неплохой. Я не верю в его онкологию. Двойники, наверное, где-то появлялись, но нет сомнений, что в лужниках и на федеральном собрании был один и тот же человек. И это, скорее всего, путин», – сказал он.

По мнению Чичварика, путин «абсолютно параноидально помешан» и на теме здоровья и безопасности. На это указывает, как считает бизнесмен, что диктатора за короткий промежуток времени часто посещал врач-онколог, сбор биоматериалов и существование института «биологии и старения, который спонсируется странным оффшором».

Ранее «Курсор» сообщал, что чичваркин высказал свою точку зрения касаемо того, как может завершиться война Украины против россии. Он не считает «очень вероятным» сценарий, при котором Украина сможет вернуть себе все оккупированные территории, демилитаризировать и денацифировать рф, получить репарации и лишить путина власти. С чем это связано – читайте здесь.

Помимо этого российский миллионер дал неожиданный ответ на вопрос «Проиграет ли путин войну?».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!