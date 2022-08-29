Деоккупация Херсонщины: в ВСУ объяснили успех прорыва первой линии обороны врага

По ее словам, враг накапливал свои силы на южном направлении. В то же время ВСУ долгое время держали под огневым контролем оккупированную территорию для того, чтобы «откорректировать» его запасы и логистику.

«Когда они выставили впереди те подразделения, которые были морально истощены, наши войска смогли их прорвать», — сказала Гуменюк.

Представитель ОК «Юг» отметила, что украинские военные все еще продолжают свою работу.

“Просим понимания, что на этом нужно и ограничиться. Даже радостные новости нужно использовать ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной”, — подчеркнула Гуменюк.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф* горят по всему региону. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной Военной администрации Алексей Мацулевич.

В то же время, по словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы. Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!