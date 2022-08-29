Деоккупация Херсонщины: в ВСУ объяснили успех прорыва первой линии обороны врага

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось пробить первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении после длительного огневого контроля временно оккупированной территории.
Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, информирует ТСН.
По словам Гуменюк, прорвать оборону противника на южном фронте ВСУ удалось также «благодаря» моральному истощению передовых подразделений врага.
По ее словам, враг накапливал свои силы на южном направлении. В то же время ВСУ долгое время держали под огневым контролем оккупированную территорию для того, чтобы «откорректировать» его запасы и логистику.
«Когда они выставили впереди те подразделения, которые были морально истощены, наши войска смогли их прорвать», — сказала Гуменюк.
Представитель ОК «Юг» отметила, что украинские военные все еще продолжают свою работу.
“Просим понимания, что на этом нужно и ограничиться. Даже радостные новости нужно использовать ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной”, — подчеркнула Гуменюк.
Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф* горят по всему региону. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной Военной администрации Алексей Мацулевич.
В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.
Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!