Депутат госдумы рф раскрыл диагноз медведева: «окончательно слетел с катушек»

Представитель законодательного органа рф заявил о психическом помешательстве дмитрия медведева. «У них совершенно там съехавшиеся мозги. Это может быть результатом какого-то терапевтического воздействия, какого-то курса лечения», — уверен он.

Некоторые представители кремлевской политической верхушки прогрессируют в своем психическом помешательстве. В частности дмитрий медведев* совсем «с катушек съехал».

Об этом сообщил депутат госдумы рф Геннадий Гудков. Интервью опубликовано в Unian.net.

Гудков напомнил о твите медведева, который тот уже удалил, где ставится под сомнение государственность Грузии.

«То есть у них совершенно там съехавшиеся мозги. Это явно может быть, в том числе, результатом какого-то терапевтического воздействия, какого-то курса лечения», — заявил чиновник.

По его словам, путина преследует маниакальная идея отомстить Украине и покорить ее. Эта идея положительно воспринята его окружением.

«Они (окружение) тоже не в адеквате, они, может быть, адекватнее путина, поскольку идея войны с Украиной — это личная идея путина. Она сидела у него в голове многие годы и вот потом реализовалась… Это какой-то психиатрический синдром, потому что вот мы знаем с вами, что шизофреники создают иллюзии, потом в эту иллюзию свято верят как в самую непреклонную истину. Вот что-то похожее происходит с этими людьми», — говорит Гудков.

Комментируя слухи об алкогольной зависимости «запасного президента».»Он так рыхленько выглядит, дрябленько выглядит, честно говоря, для его возраста», — сообщил депутат.

По информации СМИ, бывший президент рф пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке. Официального подтверждения этой новости, естественно, нет и не будет.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!