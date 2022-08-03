Санкции против Алины Кабаевой: любовница путина под пристальным вниманием США

В следующий этап санкций против рф США внесли персональные ограничения для бывшей гимнастки Алины Кабаевой, запретив ей въезд в Соединенные Штаты.

Новый этап санкций США, направленных против российской элиты, включил в список женщину, которую называют любовницей путина*.

Министерство финансов сообщило во вторник, что правительство заморозило визу Алины Кабаевой, олимпийской гимнастки в молодости и бывшего депутата госдумы, а также наложило другие имущественные ограничения.

Департамент сообщил, что она является главой российской национальной медиа-компании, которая пропагандирует вторжение рф в Украину.

Находящийся в заключении российский правозащитник Алексей Навальный призывал ввести санкции против Кабаевой, заявляя, что ее новостное агентство играет ведущую роль в представлении западных комментариев о вторжении как кампании дезинформации.

Великобритания ввела санкции против Кабаевой в мае, а ЕС наложил на нее ограничения на поездки и активы в июне. Однако США до недавнего времени опасались напрямую бить по личным привязанностям путина.

В последнем пакете санкций Казначейства также фигурирует Андрей Гурьев, олигарх, владеющий поместьем Witanhurst, который является вторым по величине поместьем в Лондоне после Букингемского дворца. А его яхта Alfa Nero стоимостью 120 миллионов долларов также была идентифицирована как заблокированное имущество.

В апреле США ввели санкции против взрослых дочерей Путина Екатерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой.

Госдепартамент сообщил, что 893 должностным лицам рф, включая членов чиновников и военнослужащих, будут заблокированы визы.

«В то время как невинные люди страдают от незаконной агрессивной войны россии, союзники путина обогащаются и финансируют роскошный образ жизни», — заявила министр финансов Джанет Йеллен в своем заявлении.

Ранее «Курсор» сообщал, что СМИ выяснили, где сейчас скрывается любовница владимира путина.

Также мы писали, что экс-президент Ирана публично обозвал путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!