Депутаты 18 округов москвы и санкт-петербурга требуют отставки путина

Текст соответствующей петиции на своей странице в соцсети опубликовала депутат петербургского округа «Семеновский» Ксения Торстрем, которая занимается сбором подписей.

В россии* городские депутаты 18-ти округов москвы и санкт-петербурга подписали общественное заявление с требованием отставки президента рф владимира путина.

Об этом говорится в Твиттере депутата петербургского округа «Семеновский» Ксении Торстрем, которая занимается сбором подписей.

«Мы, муниципальные депутаты россии, считаем, что действия президента в. в. путина наносят вред будущему россии и ее гражданам. Требуем отставки владимира путина с поста президента рф!», — говорится в петиции.

«Муниципальные депутаты из 18 разных округов москвы, петербурга и колпино требуют отставки путина. Текст петиции лаконичный, никого не “дискредитирует”. Если вы мундеп и хотите присоединиться — милости просим», — подписала пост Торстрем.

Как сообщал Курсор, планируя полномасштабное вторжение в Украину, российский президент владимир путин, наверное, даже мысли не допускал, что в итоге проиграет каждую сделанную им ставку. Соответствующее заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Путин рассчитывал на то, что впоследствии западные страны снизят экономическое давление на Россию. Однако союзники объединились на фоне российских угроз, чтобы усилить экономические санкции, которые влекут за собой серьезные последствия для российской экономики. Россия уже не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевых секторах экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое уже использовали в Украине», – заявил Блинкен.

Ранее «Курсор» писал о том, что по словам путина, россия ничего не потеряла в глобальной конфронтации с США из-за конфликта в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!