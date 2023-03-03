Детская террористическая организация: в россии появился «вагнеренок»

Перед подростками выступают люди, которые «излучают дельта-волны» и считают себя «детьми атомной бомбы».

В *петербурге (россия) на базе «чвк вагнер центра» открыли молодежный клуб «вагнеренок», члены которого проводят встречи с блогерами, политиками и ветеранами боевых действий.

Об этом сообщает российское издание «Бумага».

Журналист посетил одну из встреч, состоявшуюся 22 февраля. На нее пришло примерно 20 человек, которые являлись школьниками или студентами начальных курсов.

Взамен им предложили получить у 15-летнего организатор мероприятия освобождение от школьных занятий. На мероприятии состоялось выступление спецназовца виктора шмарковского, который уделил свое внимание методам вербовки и гипноза.

Он сказал подросткам, что «излучает дельта-волны», а его мозг способен выдержать любой удар «из-за скопления жидкости в определенных зонах». Себя он считает «ребенком атомной бомбы».

По словам организаторов клуба, их целевая аудитория – молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Впервые мероприятия под эгидой «вагнеренка» состоялось 29 января. Его посетил лидер «справедливой россии» сергей миронов, который, что интересно, нигде о встрече не упоминал.

После беседы с политиков подросткам предложили попрактиковаться в симуляторах управления беспилотниками. В прошлом месяце в «вагнеренке» также гостями стали депутаты госдумы от лдпр василий власов и от «единой россии» мария бутина, пророссийский журналист юрий подоляка, родившийся в Сумах (Украина), и прокремлевский блогер виталий вереск.

Куратором «вагнеренка» является экс-член молодежного парламента Петербурга Александр Тронин, недавно исключений из партии лдпр. По его словам, он получил предложение заниматься этим клубом от главы чвк «вагнера» евгений пригожина.

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