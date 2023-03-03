Взрыв в московской области: появились новые подробности

Российские пропагандисты поделились новой информацией о вчерашнем мощном взрыве, произошедшем в пригороде *коломны (московская область, россия).

Об этом сообщает «ТАСС».

Отметим, что происшествие было зафиксировано 2 февраля в одном из сел примерно в 21:30, со стороны Черкизово. Звук слышали жители всех частей города.

На место взрыва отправили спасателей и правоохранителей. Специалисты проверили ряд потенциальных объектов в коломне и не нашли признаков взрыва, как заявили экстренные службы.

Министерство энергетики подмосковья сообщило, что газовое и электроснабжение в этом городском округе работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не обнаружено. Позже появилась информация, что взрыв мог произойти из-за беспилотника, обломки которого обнаружены не были, либо же звук вызвало движение самолетов на сверхзвуке.







Ранее эксперты высказались о событиях в брянской области, куда проникли бойцы «русского добровольческого корпуса». По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, это является открытым заявлением русских, что они сопротивляются режиму путина.

«Те ребята, которые на видео являются реальными военнослужащими рдк, некоторых из них я даже знаю. То есть это реальные лица, они не фейковые и на самом деле участвуют в противостоянии путинскому режиму и армии. И призыв этих бойцов к вооруженной борьбе абсолютно уместен, потому что путин фактически направляет российскую федерацию в пропасть, где нет никаких перспектив», – сказал он.

Селезнев утверждает, что проведение информационно-силовой операции россиянами является их личным выбором, потому что они должны самостоятельно разобраться с ситуацией в своей стране. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в госдуме рф призвали путина завершить «спецоперацию» и объявить Украине «настоящую войну».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!