Директор ЦРУ уверен, что рф заплатит высокую цену за войну в Украине

По словам директора ЦРУ Билла Бернса, российская федерация* продемонстрировала слабость своей армии и нанесла серьезный ущерб своей экономике.

Из-за войны, которую российская федерация развязала на территории Украины, ей придется платить высокую цену, при чем в течение длительного времени.

Таким мнением поделился директор ЦРУ Билл Бернс, передает издание CNN.

По его словам, в послужном списке владимира путина сложно увидеть что-либо, кроме провала. В российских вооруженных силах была выявлена слабость, а результате этого экономике страны-агрессора будет нанесен серьезный ущерб. За войну в Украине рф придется платить высокую цену, при чем длительное время.

Директор ЦРУ также отметил контрнаступление украинских военных на юге и в Харькове. «В северо-восточной части Украины я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев прямо сейчас», — добавил Бернс.

«Курсор» писал ранее, что с 1 сентября на семи полигонах Восточного военного округа рф проходили стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022». В учениях приняли участие воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств, включая Китай, Сирию, Индию.

Еще мы писали, что Украина получает различное вооружение от своих союзников, чтобы сдерживать российскую агрессию и освободить свои территории. Стало известно, что с начала полномасштабной войны ВСУ получили 26 реактивных систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!