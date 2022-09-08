Какие еще страны россия пытается втянуть в войну с Украиной

С 1 сентября на семи полигонах Восточного военного округа рф* проходили стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022». В учениях приняли участие воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств, включая Китай, Сирию, Индию.

Профессор международного права Евген Цыбуленко предполагает в своей колонке, что через эти учения рф собирается втянуть страны ОДКБ в войну с Украиной.

Эксперт указывает, что с помощью этих учений рф преследует несколько целей.

Первая — создать впечатление, словно россия не страдает от последствий вторжения в Украину.

Вторая — сновп попытаться втянуть страны-члены ОДКБ в войну против Украины. Отмечается, что страны-члены ОДКБ, а это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, все еще занимают нейтральную позицию в отношении войны в Украине, в отличие от «президента» Беларуси Александра Лукашенко, который открыто поддерживает вторжении рф в Украину и предоставляет путину свою территорию для ведения войны.

Таким образом, рф понимает, что, кроме Беларуси, в войне против Украины у нее нет союзников по ОДКБ.

Рф делает вид, что защищает членов ОДКБ, а они, в свою очередь, тоже делают вид, что лояльны к ней, пишет эксперт.

Цыбуленко отмечает, что ОДКБ никогда не был равноправным союзом. Для рф это союз стран, которые подчиняются ей и поддержка которых нужна ей в осуществлении очередных авантюр.

Кроме того, когда рф стала подсанкционной из-за вторжения в Украиныу и появились большие риски для стран-партнеров в ОДКБ, они по-тихому пытаются отмежеваться от россии как политически, так и экономически.

Ранее Курсор писал, что эксперты предполагают, что Польша может стать жертвой российского вторжения через несколько лет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!