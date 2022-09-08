В Пентагоне сообщили, сколько РСЗО передали Украине с начала войны

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, сколько РСЗО и гаубиц получила Украина от союзников, чтобы противодействовать агрессии рф*.

Украина получает различное вооружение от своих союзников, чтобы сдерживать российскую агрессию и освободить свои территории. Стало известно, что с начала полномасштабной войны ВСУ получили 26 реактивных систем залпового огня.

Об этом рассказал министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, передает издание «Униан».

По его словам, в апреле текущего года США предоставили Украине 155-мм гаубицы М777, которые стали первыми артиллерийскими установками по стандартам НАТО, попавшими на вооружение украинской армии. Страна передала ВСУ 126 единиц такого оружия.

Ллойд Остин отметил, что эти мощности наглядно помогли украинским военнослужащим противодействовать агрессии рф и оказать сопротивление текущему наступлению со стороны оккупантов.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами помогает не только западное, но и отечественное вооружение. Военный эксперт Олег Катков назвал самое эффективное украинское оружие.

Еще мы писали, что советник президента Украины, Михаил Подоляк, заявил, что сейчас ВСУ нужны ракетные системы залпового огня, а также как можно больше систем ПВО и ударные беспилотники.

Напомним, в Белом доме говорят, что Киев делал конкретные запросы на высокотехнологичное вооружение у Пентагона и получил большую часть из заявленных позиций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!