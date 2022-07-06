«Днровцы» жалуются на военных рф, которые боятся ехать на передовую — перехват разговора

Украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. На записи мобилизованный «днровец» жалуется на армию рф* из-за их трусости и мошенничества.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре солдат говорит со своей девушкой и рассказывает, что мобилизованные так называемой «днр» не считают, что они заодно с российской армией, позиционируют себя отдельно от них. Солдат жалуется, что их обманывают, и выражает свое негативное отношение к российской армии.

Советует внимательно всем это послушать:

Солдат говорит, что россияне боятся воевать и бегут при виде ВСУ. При этом он признает, что именно россияне гнобили жителей Донбасса 8 лет и продолжают это делать.

Кстати, личности бойца так называемой днр и его девушки уже установлены.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!